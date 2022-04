Jim Carrey sta pensando seriamente al ritiro dalle scene: “Ho fatto abbastanza”

Jim Carrey starebbe seriamente pensando al ritiro dalla scene. L’attore, 60 anni, ha manifestato l’intenzione durante un’intervista rilasciata al programma Access Hollywood per il lancio di Sonic – Il film 2 in cui interpreta Dr. Ivo “Eggman” Robotnik. “Amo dipingere – ha detto nel corso dell’intervista – amo l’aspetto spirituale della vita e sento di avere già abbastanza. Ho fatto abbastanza, sono abbastanza”. Sessant’anni compiuti a gennaio, una carriera lunga e di successo che, iniziata a metà anni Ottanta, l’ha reso per lungo tempo il principe della commedia demenziale americana procurandogli numerose candidature ai Golden Globe e due vittorie – nel 1999 per The Truman Show e nel 2000 per Man on the Moon – Jim Carrey si è detto “molto serio” mentre confessava le proprie perplessità sul futuro della sua professione. “Dipende: se mi arrivasse un copione scritto in oro dagli angeli, e qualcuno mi dicesse che si tratta di un lavoro davvero importante per le persone, potrei anche continuare”. Carrey ha poi definito Hollywood “un branco di smidollati”. E sull’intenzione di lasciare le scene ha precisato che “questa cosa non la sentirete mai dire da un’altra celebrità”.