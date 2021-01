Jason Statham chi è: attore, età, film, moglie, carriera, vita privata

Jason Statham è un attore inglese tra i più conosciuti e amati dal pubblico, esperto di arti marziali e volto simbolo di molti film d’azione, come Mechanic: Resurrection, in onda stasera su Italia 1. Ecco la sua carriera e la vita privata.

Nato a Shirebrook, in Inghilterra, il 26 luglio del 1967, è figlio di una ballerina, Eileen Yates, e di un cantante, Barry. La sua prima passione è quella dello sport. Si dedica inizialmente al calcio, poi ai tuffi e di seguito alle arti marziali. Dopo aver giocato per 12 anni nella squadra nazionale inglese come tuffatore, Jason decide di debuttare come modello. Viene notato dal regista Guy Ritchie dopo aver girato uno sport pubblicitario e debutta al cinema nel 1998 con il film Lock & Stock – Pazzi scatenati.

Il primo film che lo vede da protagonista è The Transporter con cui ottiene un successo incredibile. Jason diventa nel giro di poco tempo uno degli attori più amati e richiesti nel mondo cinematografico. Tra i suoi film più importanti ricordiamo: The Italian Job, Crank, La rapina perfetta, Fast and Furious 6,7 e 8, Spy, Killer Elite, Shark – Il primo squalo e Fast & Furious Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson. Nel corso degli anni Jason Statham ha preso parte a numerose scene d’azione particolarmente rischiose. Il suo pubblico fedele sa bene che la maggior parte delle sequenze che lo vedono protagonista vengono girate proprio da lui, senza l’utilizzo di una controfigura. Jason è solito allenarsi duramente in una palestra specifica per stunt men, così da poter recitare a pieno, senza dover cedere la scena ad altri.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Jason Statham, sappiamo che per diversi anni è stato fidanzato con la modella Kelly Brook; successivamente è stato con Sophie Monk, un’attrice e dal 2006 al 2010 con Alex Zosman. Ma il vero amore lo incontra nel 2010: si chiama Rosie Huntington Whiteley ed è una super modella e attrice britannica. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2016, ma sembrerebbero non essere ancora convolati a nozze. Nel 2017, inoltre, sono diventati genitori del bellissimo Jack Oscar!

