Chi è Jasminka, la nonna di Alessandro Egger ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Jasminka, la nonna di Alessandro Egger ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 22 maggio 2023? Jasminka è la nonna di Alessandro Egger, ex concorrente (secondo classificato) di Ballando con le stelle 2022. Si tratta della madre della mamma di Alessandro, Cristina Vittoria Egger Bertotti. Alessandro da bambino ha passato molto tempo con la nonna: “Sono stato un bambino allegro. Volevo amore, affetto come tutti, ma la mia infanzia è stata diversa da quella classica. Da bambino sono cresciuto tra la Serbia e l’Italia”, ha raccontato il modello sulle pagine del settimanale Oggi.

Nella puntata di Ballando con le stelle 2022 che anticipava la finalissima, Alessandro Egger ha ballato a sorpresa con la nonna, Jasminka. “Sempre sorridente, pieno di idee fin da piccolo, ma mai ubbidiente. Non ha avuto abbastanza amore quanto ne aveva bisogno lui. Mi sono sentita in colpa per il male che ha sentito, avrei potuto fare di più“, ha detto la signora.

In una delle ultime puntate del talent show di Milly Carlucci su Rai 1, Alessandro Egger ha inoltre letto la lettera che nonna Jasminka gli ha scritto tramite le pagine del settimanale DiPiù. “Le lacrime che ho visto sul tuo viso dalla tv mi hanno profondamente ferita. In ogni singola lacrima ci sei tu: bambino, c’è la paura, c’è il vuoto di un amore che non ti è arrivato come avresti voluto, c’è tutto il tuo dolore”, ha scritto la nonna. “Quando sei nato la mamma era giovane, presa dalle sue ambizioni, non riusciva a darti l’amore che meritavi e tu ne hai sofferto”, ha aggiunto la signora. Il modello ed ex volto della Kinder ha definito la nonna “tutto quello che non c’era a casa. Era un posto sicuro”.