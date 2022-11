Perché Ivan Zazzaroni è in piedi a Ballando con le stelle: il motivo

Perché Ivan Zazzaroni sta sempre in piedi a Ballando con le stelle 2022? Una domanda che molti fan del programma di Rai 1 si saranno posti, visto quanto è seguito lo show condotto da Milly Carlucci. A differenza degli altri giurati, infatti, il direttore del Corriere dello Sport preferisce rimanere in piedi per tutta la puntata. Qual è il motivo? Un dettaglio, c’è da dire, non solo di questa edizione, ma che va avanti da anni, visto che Zazzaroni è un veterano di Ballando. Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto sono sempre seduti, solo lui non fa uso dello sgabello.

I motivi sono diversi, come ha spiegato il diretto interessato in alcune interviste. Una prima spiegazione è legata alla scomodità, almeno per lui, dello sgabello. Una seduta quindi poco comoda, soprattutto considerando che Ballando con le stelle dura diverse ore. Un altro motivo è legato al suo lavoro, quello di direttore del Corriere dello Sport, che lo porta per tutto il corso della giornata a stare seduto dietro a una scrivania. Zazzaroni quindi sente anche il bisogno di sgranchirsi le gambe.

Anche il fatto di arrivare in studio prendendo un treno, e quindi stando seduto altre ore, lo porta a stare più comodo in piedi durante la diretta. Secondo alcuni dietro a questo gesto ci sarebbe anche una forma di scaramanzia. Pare infatti che da quando ha cominciato a stare in piedi abbandonando lo sgabello la trasmissione sia cresciuta dal punto di vista degli ascolti. Ecco svelato dunque perché Ivan Zazzaroni sta in piedi a Ballando con le Stelle.

