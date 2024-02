Le cause della morte di Ivan Graziani nel 1997

Quali sono state le cause della morte di Ivan Graziani, il cantante deceduto all’età di 51 anni? Il cantante malato da quasi due anni di tumore al colon è morto il 1 gennaio 1997 nella sua casa di Novafeltria, dove aveva chiesto di tornare dall’ospedale per le festività natalizie. Con lui sono stati seppelliti, nel cimitero locale, una delle sue chitarre (una Gibson che chiamava “mamma chitarra”) e il suo gilet di pelle cui aveva applicato un gancio affinché potesse sorreggere la chitarra.

In omaggio alla sua scomparsa furono ristampati tutti gli album incisi per la Numero Uno, mentre Antologia raccoglie i brani incisi per Carosello e CGD. Nel 2012 è stato pubblicato l’album tributo Tributo a Ivan Graziani (edito da Sony Music), a cui hanno partecipato numerosi artisti italiani, tra cui Filippo Graziani (figlio di Ivan), i Marlene Kuntz e Simone Cristicchi.

Chi era

Ivan Graziani (Teramo, 6 ottobre 1945 – Novafeltria, 1º gennaio 1997) è stato un cantautore e chitarrista italiano. Ivan Graziani nacque il 6 ottobre 1945 a Teramo da padre abruzzese e madre sarda di Alghero. Già da bambino le sue passioni erano la chitarra e il disegno e la sua indole artistica lo porta a iscriversi all’istituto statale d’arte di Ascoli Piceno. Si sposa nel 1972 con Anna Bischi, conosciuta nel 1965, e con cui ha avuto i due figli Filippo e Tommaso.

Ancora diciottenne, Graziani è scelto da Nino Dale per suonare la chitarra nel suo complesso subentrando al chitarrista Gino della Porta, fondatore di Gino Guitars. Proprio con i Nino Dale & His Modernists Graziani debutta discograficamente anche come cantante. L’esperienza con il complesso di Nino Dale termina con l’ammissione di Ivan all’istituto di arte grafica di Urbino.

Nel 1966 fonda il gruppo Ivan e I Saggi con Velio Gualazzi (padre di Raphael Gualazzi) e Walter Monacchi, partecipando anche al Torneo Davoli Italia Beat nell’aprile 1967, per poi cambiare nome in Anonima Sound. Nello stesso anno il gruppo partecipa al Festival di Bellaria e incide il suo primo 45 giri Fuori piove/Parla tu, pubblicato nel gennaio dell’anno successivo.