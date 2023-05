Chi è Ivan Cottini, il ballerino ospite a Domenica In

Chi è Ivan Cottini, il ballerino affetto da sclerosi multipla ospite a Domenica In nella puntata del 7 maggio 2023? Marchigiano di 35 anni ed ex modello, Ivan ha scoperto otto anni fa di avere la sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa, in forma aggressiva. Il primo segno della malattia è arrivato una mattina del 2012, quando Ivan si è svegliato senza riuscire a vedere dall’occhio destro, come ha raccontato a TPI in questa intervista video.

Dopo aver ricevuto la diagnosi, Ivan Cottini racconta di essere sprofondato in un baratro. La sua fidanzata dell’epoca lo aveva lasciato e non riusciva a vedere una speranza nel futuro. Trovò la forza di reagire mentre era ricoverato in ospedale. Una notte – racconta – organizzò un “toga party” e convinse una signora di 75 anni a fare con lui una gara di velocità in carrozzina, nella corsia della clinica (per convincerla, le diede persino un bacio in bocca). Subito dopo Ivan, che inizialmente aveva cancellato i suoi profili social, si è riaffacciato su Facebook, postando le immagini di se stesso con l’ossigeno e la flebo dall’ospedale. “Era un modo per dire: io ora sono questo, sono pronto, grintoso e non vedo l’ora di tornare”, dice.

Poi è arrivata una nuova compagna, che non ha avuto paura della sua malattia. Insieme hanno avuto una bambina, Viola, anche se, per realizzare il suo sogno di diventare padre, Ivan ha interrotto alcune cure mediche, e questo ha portato a un ulteriore peggioramento delle sue condizioni. “I medici poi mi hanno fatto nero”, ha detto Ivan a TPI, “ma se tornassi indietro lo rifarei, perché ora ho la mia cura, mia figlia Viola”.

Col tempo Ivan Cottini ha cercato sempre sfide più difficili: ha voluto competere con l’ex nuotatore Magnini in piscina e con l’ex calciatore Ambrosini ai calci di rigore. Ma il suo riscatto è arrivato con la danza, alla quale si è dedicato con tutto se stesso. “Mi piace sfidare la mia malattia”, ha spiegato Ivan a TPI. “Lei mi vuole far stare seduto? Mi toglie la coordinazione? Io la sfido ballando”. Negli ultimi anni Ivan si è esibito diverse volte in televisione in programmi come Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi. Ha realizzato inoltre un calendario dedicato a sua figlia, che è stato il suo ultimo lavoro da modello.