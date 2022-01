Italia’s Got Talent 2022 Tv8: quando va in onda in chiaro

Quando va in onda su Tv8 Italia’s Got Talent 2022? Il popolare show va in onda su Sky Uno con la nuova edizione a partire da mercoledì 19 gennaio 2022, per un totale di nove puntate. In quella stessa data però non è prevista la messa in onda in chiaro su Tv8, il canale del gruppo visibile al tasto 8 del digitale terrestre. Quest’anno infatti la pay-tv ha deciso di non trasmettere in simulcast il suo show sia su Sky Uno che su Tv8, privilegiando quindi gli abbonati.

Chi non ha Sky o NOW però non deve temere. La messa in onda di Italia’s Got Talent 2022 è infatti vicina: l’appuntamento è per ogni martedì in prima serata dalle 21.30, a partire dal 25 gennaio, a meno di una settimana dunque dalla prima visione garantita su Sky Uno. La finalissima, in diretta, sarà trasmessa il 23 marzo, durante la quale i 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione di Italia’s Got Talent 2022. Come da tradizione il vincitore sarà decretato dall’insindacabile giudizio del pubblico da casa. Ricapitolando, per vedere lo show da mercoledì 19 gennaio 2022 bisogna essere abbonati a Sky o in streaming su NOW (e in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, anche su Sky Go). In chiaro su Tv8 dal 25 gennaio.

Giudici e cast

Abbiamo visto quando Italia’s Got Talent 2022 va in onda in chiaro su Tv8, ma chi sono i giudici della nuova edizione? E il cast? Alla conduzione per il sesto anno consecutivo troviamo Lodovica Comello, mentre in giuria la grande novità è rappresentata da Elio, che si aggiunge ai confermatissimi Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Sul palco di Italia’s Got Talent 2022 arriveranno anche grandi ospiti: ci saranno Paola Egonu, opposto della Nazionale italiana di pallavolo – con cui ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021 – considerata una delle più forti e influenti giocatrici al mondo, fenomeno non solo sportivo ma anche mediatico; e Bebe Vio, studentessa con una straordinaria passione per la scherma che l’ha portata a vincere Europei, Mondiali e Paralimpiadi.