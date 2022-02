Italia’s Got Talent 2022 oggi non va in onda: perché, motivo

Perché oggi Italia’s Got Talent 2022 non va in onda? Il popolare talent show di Sky Uno questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, non va in onda con una nuova puntata perché c’è Sanremo, e quindi in questa settimana molte trasmissioni non vengono trasmesse per non vedere un netto calo di ascolti. Il Festival infatti è un evento che calamita grandi attenzioni, e allora la controprogrammazione delle altre reti si limita all’essenziale, per non registrare ascolti troppo deludenti e “bruciare” programmi di punta. Al posto della nuova puntata di audizioni di Italia’s Got Talent oggi va in onda una sorta di Best off di questa edizione. Mercoledì prossimo su Sky Uno tornerà secondo la normale programmazione. Ricordiamo che il martedì su Tv8, a distanza quindi di poco meno di una settimana, è possibile seguire la puntata in chiaro.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Italia’s Got Talent oggi non va in onda, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? L’appuntamento con la nuova edizione è come detto su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), ogni mercoledì dal 19 gennaio alle ore 21.15. In streaming e in qualsiasi momento on demand su Sky Go (la app per i clienti Sky) disponibile su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e su NOW. Sarà possibile seguire lo show in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando) a partire da martedì 25 gennaio 2022 in prima serata dalle 21.30. La finale è in programma in diretta il 23 marzo.