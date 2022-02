Italia’s Got Talent 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 febbraio

Questa sera, mercoledì 23 febbraio 2022, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la quinta puntata di Italia’s Got Talent 2022 , il talent show prodotto da Fremantle. Alla conduzione confermata Lodovica Comello. In giuria Elio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pelligrini. Ecco tutte le anticipazioni e ospiti di questa sera.

Anticipazioni, concorrenti e ospiti

Nella puntata di stasera di Italia’s Got Talent, mercoledì 23 febbraio su Sky Uno e NOW in streaming, non mancheranno i colpi di scena. Alla conduzione ritroviamo Lodovica Comello, che a inizio puntata si esibirà in una performance canora da standing ovation. Sarà lei, come sempre, a introdurre i quattro giudici: “l’ironico” Frank Matano, che parteciperà con alterne fortune a un gioco divertente con le parole; “l’affascinante” Federica Pellegrini, che potrà sentire, non senza emozione, quella che secondo lei è la canzone d’amore più bella che sia stata mai scritta; “l’elegante” Mara Maionchi, coinvolta sul palco con Federica in un numero di magia e illusionismo con le carte; e “il genio” Elio, dalle mille acconciature, che non mancherà mai di punzecchiare Frank. Oltre a commentare le performance, questa settimana i quattro giudici saranno chiamati sul palco per una sfida senza esclusione di colpi.

Si esibiranno sul palco di Italia’s Got Talent concorrenti talentuosi e originali, interpreti di performance stupefacenti. Un bambino di soli 4 anni proverà a riconoscere con poche note tutti i brani del suo cantante preferito. Arriverà perciò un coro polifonico di 40 elementi, un musicista suonerà il flauto dolce in un modo del tutto originale. Ci saranno anche un singolare “cantautrote”, un pittore che renderà uno speciale omaggio a uno dei giudici, un’esibizione di flying pole, e la performance di un ragazzo che porterà sul palco uno straordinario numero di danza urbana.

Come sempre nelle puntate di audizioni – ogni mercoledì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – la giuria ha il compito di selezionare i talenti più meritevoli che dovranno dimostrare di valere almeno 3 “sì” per entrare nella rosa dei candidati alla finale. Ognuno dei quattro ha a disposizione l’ambitissimo Golden Buzzer per mandare direttamente alla finalissima il proprio talento preferito, e da questa edizione un nuovo pulsantone dorato è accanto a Lodovica, che conquista così il superpotere di regalare la finale a uno dei concorrenti. Inoltre, quest’anno il pubblico da casa è ancora più potente e avrà due Golden Buzzer con cui potrà, alla fine delle audizioni, spedire in finale i propri due talenti preferiti. Oltre a promuovere, i giudici possono ovviamente anche bocciare una performance, premendo i temutissimi Buzzer, i pulsanti rossi presenti davanti a loro: con 4 “buzzate” il concorrente deve immediatamente interrompere la sua esibizione, abbandonando così i suoi sogni di gloria.

Streaming e tv

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Italia’s Got Talent 2022? Quando in chiaro su Tv8? L’appuntamento con la nuova edizione è come detto su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), ogni mercoledì dal 19 gennaio alle ore 21.15. In streaming e in qualsiasi momento on demand su Sky Go (la app per i clienti Sky) disponibile su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e su NOW. Sarà possibile seguire lo show in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando) a partire da martedì 25 gennaio 2022 in prima serata dalle 21.30. La finale è in programma in diretta il 23 marzo.