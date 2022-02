Italia’s Got Talent 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 febbraio

Questa sera, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la quarta puntata di Italia’s Got Talent 2022 , il talent show prodotto da Fremantle. Alla conduzione confermata Lodovica Comello. In giuria Elio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pelligrini. Ecco tutte le anticipazioni e ospiti di questa sera.

Anticipazioni, concorrenti e ospiti

Nella puntata di stasera di Italia’s Got Talent, mercoledì 16 febbraio su Sky Uno e NOW in streaming, arriva un ospite speciale la campionessa europea e acclamata bandiera della nostra nazionale di pallavolo, Paola Egonu. Tra i numeri della serata Lodovica Comello è coinvolta in una performance esilarante di arti marziali e in un numero di memorizzazione di una sequenza numerica. Due sorelle si scateneranno sul palco unendo la loro passione per le moto e il rock’n’roll. Un topolino, un po’ duro di comprendonio, compirà una serie di esercizi in un percorso guidato; un rapper si esibirà in un numero di breakdance. Ci sarà poi chi mostrerà l’arte del fachirismo, chi rappresenterà sul palco un musical a basso costo, chi interpreterà un monologo esilarante sulle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate, chi infine porterà in scena un numero circense.

Come sempre nelle puntate di audizioni – ogni mercoledì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – la giuria ha il compito di selezionare i talenti più meritevoli che dovranno dimostrare di valere almeno 3 “sì” per entrare nella rosa dei candidati alla finale. Ognuno dei quattro ha a disposizione l’ambitissimo Golden Buzzer per mandare direttamente alla finalissima il proprio talento preferito, e da questa edizione un nuovo pulsantone dorato è accanto a Lodovica, che conquista così il superpotere di regalare la finale a uno dei concorrenti. Inoltre, quest’anno il pubblico da casa è ancora più potente e avrà due Golden Buzzer con cui potrà, alla fine delle audizioni, spedire in finale i propri due talenti preferiti. Oltre a promuovere, i giudici possono ovviamente anche bocciare una performance, premendo i temutissimi Buzzer, i pulsanti rossi presenti davanti a loro: con 4 “buzzate” il concorrente deve immediatamente interrompere la sua esibizione, abbandonando così i suoi sogni di gloria.

Streaming e tv

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Italia’s Got Talent 2022? Quando in chiaro su Tv8? L’appuntamento con la nuova edizione è come detto su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), ogni mercoledì dal 19 gennaio alle ore 21.15. In streaming e in qualsiasi momento on demand su Sky Go (la app per i clienti Sky) disponibile su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e su NOW. Sarà possibile seguire lo show in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando) a partire da martedì 25 gennaio 2022 in prima serata dalle 21.30. La finale è in programma in diretta il 23 marzo.