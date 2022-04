Isola dei Famosi, malore in diretta per Nicolas Vaporidis: “Non sta bene, aiutatelo”

Isola dei famosi: malore in diretta per Nicolas Vaporidis

Grande spavento per Nicolas Vaporidis nel corso dell’ultima puntata de L’isola dei famosi, in onda nella serata di lunedì 11 aprile: l’attore e concorrente del reality, infatti, ha avuto un lieve malore in diretta che lo ha costretto ad abbandonare il programma per alcuni minuti.

L’interpreta si è sentito male subito dopo aver affrontato la prova del Girarrosto contro Roger. Il gioco consisteva nel resistere il più possibile stando appesi ad un marchingegno rotante.

Il primo a cedere è stato proprio Vaporidis che, una volta terminata la prova, ha avuto un mancamento e si è accasciato per terra.

Abbandonata la diretta per diversi minuti, l’attore è stato condotto in infermeria dove i medici e gli autori si sono accertati delle sue condizioni fisiche.

Il concorrente, poi, è rientrato in studio visibilmente frastornato, tanto che su Twitter molti utenti si sono allarmati scrivendo: “Aiutatelo, non sta bene”.

Al termine della puntata, però, è stato lo stesso Vaporidis a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “Tranquilli, sto bene, mamma non ti preoccupare è tutto a posto”.