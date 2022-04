Isola dei Famosi, la puntata di stasera potrebbe saltare. Alvin mostra i nubifragi | VIDEO

Cupe nubi e vento sull’isola dei “nufraghi” in Hoduras, verrà rimandata la diretta? È quanto potrebbe accadere ascoltando le storie dell’inviato Alvin dell’Isola dei Famosi. Sui suoi social, Alvin, già nei giorni scorsi aveva parlato del maltempo in atto nell’area: “Giornata di nubifragi sull’isola! Scroscioni di pioggia, quindi giornate intense per i naufraghi”. Il cattivo tempo non sembra arrestarsi e nelle ultime ore, l’inviato ha mostrato ai suoi followers enormi nuvole nere sulla costa e pioggia fitta, ripostate anche dall’account Instagram ufficiale del reality.

A destare preoccupazione anche il forte vento, che potrebbe recare problemi durante il collegamento in diretta con Ilary Blasi. Nel frattempo, tra i Naufraghi si sono già create intense dinamiche, come gli sconti tra Ilona Staller e i Rodriguez, il padre e il fratello di Belen, che accusano l’ex star del porno di essere pigra e di non contribuire alla comunità.