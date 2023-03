Isola dei famosi, Ilary Blasi risponde ad Alvin: “Se volete saperne di più, chiamatelo”

Isola dei famosi, Ilary Blasi risponde ad Alvin: “Chiamatelo”

Quella tra Ilary Blasi e Alvin all’Isola dei Famosi, in partenza il 17 aprile su Canale 5, come inviato dalle Honduras. Pare proprio che i rumors su una presunta lite da lui e Ilary Blasi conduttrice e amica ventennale di Alvin sia stato solo uno scherzo.

Dopo la minaccia di Alvin di pubblicare audio pesantissimi su Ilary Blasi, lei posta una storia su Instagram: “Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui al **** anche ore pasti”. La conduttrice ha poi cancellato la storia, probailmente proprio su richiesta dell’amico, dal momento che conteneva il suo vero numero di telefono.

Secondo molti, la storia conferma l’ipotesi che si sia trattato fin dall’inizio di una messinscena. I due non hanno smentito le voci sul presunto non rinnovo del contratto di Alvin per il programma. ma l’amicizia tra Alvin e Ilary Blasi sembra rimanere salda: i due condurranno insieme anche questa edizione dell’Isola dei famosi.