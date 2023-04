Isola dei Famosi “troppo trash”, Piersilvio Berlusconi interviene sul cast: chi è stato tagliato

Lunedì 17 aprile tornerà su Canale 5 L’Isola dei Famosi, uno dei reality più seguiti delle reti Mediaset: alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, che insieme ad Alvin guiderà i naufraghi nella nuova edizione dello show. I due sono apparsi recentemente sui social insieme mentre scherzano e ironizzano sull’esperienza che sta per cominciare. Mancano soltanto alcuni dettagli, come ad esempio il cast dei concorrenti: su Dagospia si riporta infatti di un intervento da parte di Piersilvio Berlusconi, che avrebbe depennato alcuni nomi dall’elenco dei vip pronti a partire. Probabilmente per evitare che il programma risulti essere troppo trash.

“Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo – si legge su Dagospia – due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici. Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta buonista, nemmeno bacchettona. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie”. Oltre ai due citati sarebbero state rimosse anche le gemelle Enardu, note per la partecipazione a “Uomini e Donne”. Al momento la produzione non ha fornito conferme ufficiali. Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e la modella Helena Prestes sono invece stati annunciati.

Due opinionisti affiancheranno Blasi alla condizione: confermata la presenza di Vladimir Luxuria ma, questa volta non sarà affiancata da Nicola Savino. Accanto a lei, infatti, ci sarà Enrico Papi a commentare le dinamiche del gioco.