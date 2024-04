Isola dei Famosi 2024, location: dove si trovano i naufraghi

Dove si trova Cayos Cochinos, la location de L’Isola dei Famosi 2024, il reality in onda su Canale 5? Le prime tre edizioni del reality si sono svolte nella magica penisola di Samaná, nella Repubblica Dominicana, mentre dalla quarta edizione il programma si è spostato a Cayos Cochinos, in Honduras. Questo arcipelago situato in Honduras offre uno scenario mozzafiato con le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline.

I concorrenti si sono trovati a vivere in una location selvaggia e incontaminata, circondata da una natura lussureggiante. L’atmosfera suggestiva e misteriosa di Cayos Cochinos ha reso ancora più avvincente il reality, offrendo nuove sfide e emozioni agli aspiranti naufraghi.

Naufraghi

Abbiamo visto la location de l’Isola dei Famosi 2024, ma quali sono i naufraghi (cast) di questa edizione? In tutto saranno 18 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). I diciotto i naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.