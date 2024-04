Isola dei Famosi 2024: le anticipazioni sulla quinta puntata, 22 aprile

Stasera, lunedì 22 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2024, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Vladimir Luxuria. La conduttrice dopo aver ricoperto tutti i ruoli possibili (naufraga (e vincitrice nel 2008, sesta edizione), inviata (2012) e opinionista (nel 2011, 2017, 2022 e 2023)) ora passa alla conduzione. Inviata in Honduras sarà l’ex modella e conduttrice Elenoire Casalegno. In studio insieme a Vladimir Luxuria, a commentare quello che succede sull’Isola, ci saranno Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5, e Sonia Bruganelli, che torna come opinionista dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di oggi si parlerà dell’addio di Peppe Di Napoli “che ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi”. Mediaset ha quindi annunciato che “il televoto è stato annullato” e poi “riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”. A spiegare la decisione è stato lo stesso Peppe Di Napoli in un breve video condiviso sui profili social de L’Isola dei Famosi: “Abbandono l’isola perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani, però abbandono l’isola e me ne vado”.

Streaming e diretta tv

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2024 in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.