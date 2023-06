Perché Isola dei Famosi 2023 stasera non va in onda: il motivo

Perché Isola dei Famosi 2023 stasera, lunedì 12 giugno 2023, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il motivo è la morte di Silvio Berlusconi, deceduto questa mattina alle ore 9,30 all’età di 86 anni. Per ricordarlo la sua Mediaset ha quindi stravolto la programmazione, in particolare di Canale 5 e Rete 4. Al posto della semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 quindi andrà in onda Speciale Tg5 – in simulcast su Canale 5, Rete 4 e su Tgcom24 – dalle ore 20 alle ore 24.

