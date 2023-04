Isola dei Famosi 2023: le anticipazioni (cast e concorrenti) della seconda puntata

Stasera, lunedì 24 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023, la nuova edizione del reality condotto, per il terzo anno consecutivo, da Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos in avvio di reality saranno divisi in tre tribù: quella delle donne, quella degli uomini e quella delle coppie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dopo settimane di attesa, lunedì scorso è partita la nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. I naufraghi sono in Honduras e sono stati presentati al pubblico ufficialmente. Ecco il cast completo:

Fiore Argento

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

Helena Prestes

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina

Nathaly Caldonazzo

Corinne Clery

Claudia Motta

Pamela Camassa

Christoper Leoni

Andrea Lo Cicero

Marco Predolin

Paolo Noise

Marco Mazzoli

Alessandra Drusian e Fabio Ricci dei Jalisse

Tutti sono stati divisi in tre gruppi: “Tribù delle donne”, “Tribù degli uomini” e “Tribù delle coppie”. Al termine della puntata sono finiti in nomination Marco Predolin e Helena Prestes. Chi sarà eliminato? E quali saranno le nuove nomination?

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire il reality anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Ma non finisce qui. La sezione dedicata a Isola all’interno di sito e app Mediaset Infinity sarà il punto di riferimento per gli appassionati: dirette streaming, clip inedite, fotogallery e news aggiornate quotidianamente permetteranno ai fan di restare sempre informati sugli accadimenti del programma. Nell’area dedicata ai video sarà possibile trovare clip e interviste esclusive, oltre al contenuto on demand delle puntate televisive.