Isola dei Famosi 2023: le anticipazioni (cast e concorrenti) della quinta puntata

Stasera, lunedì 15 maggio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2023, la nuova edizione del reality condotto, per il terzo anno consecutivo, da Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos in avvio di reality saranno divisi in tre tribù: quella delle donne, quella degli uomini e quella delle coppie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Durante la quarta puntata del reality show ci sono stati molti momenti coinvolgenti quanto rivoluzionari. Tra questi la scomparsa della Tribù degli Accoppiados a Playa Tosta. Una delicata commozione si è percepita in Marco Mazzoli e Paolo Noise quando hanno riabbracciato le mogli. Al televoto, durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2023 sono finiti Gianmaria, Fiore, Helena, Marco e Paolo. Mentre i leader sono Pamela e Luca.

Dalla scorsa settimana, Ilary Blasi ha informato i naufraghi che gli Accopiados non esistono più. Che significa quindi? Che ogni concorrente sarà nelle mani di se stesso e potrà contare solo sulle proprie capacità, come tutti gli altri. Alessandro Cecchi Paone, sorpreso di questo cambio delle regole, ha espresso immediatamente il suo dissenso: “Con Simone o niente!”. La vicenda è poi proseguita e si è conclusa in modo “radicale”: Simone, che non aveva già potuto partecipare alla puntata di lunedì scorso, è ritirato per motivi di salute. E Alessandro Cecchi Paone l’ha seguito. A questo punto davvero la squadra degli Accopiados si è “estinta””. Con i maschi rimasti entrati negli Hombres. E le femmine nelle Chicas. Cosa che non ha calmato gli animi. Visto che subito è scoppiata una lite tra Gianmaria e Mazzoli. Mentre sull’Isola di Sant’Elena è scontro tra Nathaly e Christopher…

