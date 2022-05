Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi: “Sono stata sgridata dagli autori”

Ilary Blasi, conduttrice de L’Isola dei Famosi 2022, ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni che è stata “sgridata dagli autori del programma”. La conduttrice e moglie di Francesco Totti ha raccontato tanti aneddoti. I piccoli “fuori programma” sono ben noti: dalla spallina rotta, alla caduta dallo sgabello, passando per il sapone del dispenser che le si è infilato nell’occhio a pochi minuti dalla diretta fino alla più famosa gaffe di “patata” al posto di “palapa”.

“Nicola mi viene dietro nelle mie cavolate – ha detto la Blasi -. In lui e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione”. Sulle gaffe riportate anche da Striscia la Notizia ha poi aggiunto: “Striscia è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. Non sono permalosa, anzi sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica. Nella quotidianità quando parlo magari mi sbaglio, sono distratta. Anche a Le Iene con Luca e Paolo e al Grande Fratello Vip facevo un sacco di errori, chiamavo la gente con nomi diversi. Magari pensano che lo faccia apposta, ma io sono davvero così”.

“Al Gf Vip dissi a Ignazio Moser: “Va in Cecilia”, invece che in cucina. Ma anche quella di “patata” al posto di palapa è stata imbarazzante. Recentemente con Ilona Staller ho detto “niente ti scure… a invece che “scoraggia”… Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: “seri, seri!””.

Infine su Alvin e i battibecchi ha poi aggiunto: “Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni. A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: “Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova””.