Iron Man 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 6 aprile 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Iron Man 3, film del 2013 diretto e co-scritto da Shane Black. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. La sceneggiatura del film, scritta da Shane Black e Drew Pearce, è ispirata alla storia Extremis scritta da Warren Ellis. Il film è interpretato da Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Ben Kingsley e Rebecca Hall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tony Stark ricorda un party avvenuto alla vigilia di Capodanno del 1999 a Berna, quando incontrò la scienziata Maya Hansen, inventrice di Extremis, un siero sperimentale rigenerante capace di guarire da lesioni invalidanti. Lo scienziato zoppo Aldrich Killian offre loro di unirsi alla sua azienda, l’A.I.M., ma Stark rifiuta l’offerta, umiliando Killian lasciandolo sul tetto dell’edificio in sua vana attesa.

Anni dopo, Stark soffre di attacchi di panico in seguito alla battaglia di New York. Non riuscendo a dormire, Stark costruisce dozzine di armature, cosa che lo porta a litigare con la sua fidanzata Pepper Potts. Nel frattempo, in uno degli attacchi rivendicati dal terrorista conosciuto come il Mandarino, il capo della sicurezza di Stark, Happy Hogan, viene gravemente ferito e Stark, in preda alla collera, sfida il Mandarino in diretta televisiva; quest’ultimo manda degli elicotteri a distruggere la villa di Tony a Malibù. Maya Hansen, andata a casa di Stark per avvertirlo che il suo capo Aldrich Killian lavora per il Mandarino, riesce a sopravvivere all’attacco insieme a Pepper. Stark fugge con una delle armature, che l’intelligenza artificiale J.A.R.V.I.S. indirizza verso una cittadina del Tennessee, dove Stark sperava di trovare indizi su una strage simile in modalità a quelle del Mandarino. L’armatura di Stark non ha abbastanza energia per tornare in California, e Stark viene creduto morto.

Iron Man 3: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Iron Man 3, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert Downey Jr.: Tony Stark / Iron Man

Gwyneth Paltrow: Pepper Potts

Don Cheadle: James Rhodes / Iron Patriot

Guy Pearce: Aldrich Killian

Rebecca Hall: Maya Hansen

Ty Simpkins: Harley Keener

Stephanie Szostak: Ellen Brandt

James Badge Dale: Eric Savin

Jon Favreau: Happy Hogan

Ben Kingsley: Trevor Slattery / Mandarino

Streaming e tv

Dove vedere Iron Man 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 6 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.