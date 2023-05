Chi è Iolanta Miroshnikova, la moglie di Antonio Caprarica

Chi è Iolanta Miroshnikova, la moglie di Antonio Caprarica ospite a Oggi è un altro giorno? Il noto giornalista, esperto d’Inghilterra e dei suoi reali, è sposato con la pianista Iolanta Miroshnikova. I due si sono incontrati a Mosca, durante una serata all’ambasciata italiana. I due pare vivono a Lugano.

“Questa città è uno dei luoghi che frequentiamo, alternandolo a Londra e, in estate, al mare di Puglia, dove sono di casa essendo nato a Lecce – ha raccontato tempo fa il giornalistav -. Lugano è un posto meraviglioso dove appartarsi per scrivere, per riflettere, per riposare e ha il vantaggio di essere vicino all’Italia, dove mi reco ancora spesso per svolgere la mia attività giornalistica”. Anche se i coniugi Caprarica viaggiano ancora molto: “Per noi la vita è il viaggio, e sappiamo bene che la nostra casa vera, forse, è l’aeroporto”, ha ammesso su Swiss Info.

Lo scorso anno, dopo la morte del principe Filippo di Edimburgo, Antonio Caprarica ha svelato un simpatico aneddoto sul principe consorte della Regina Elisabetta e su sua moglie Iolanta Miroshnikova. “Era un uomo di grande cultura e di infiniti argomenti, più di quanto ne avesse la Regina”, ha detto il giornalista in un’intervista su Fanpage.it. Caprarica ha poi ricordato il primo incontro con il Principe Filippo, in occasione della cena che si tenne a Buckingham Palace in onore dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: “Ci fu una lunghissima chiacchierata dopo la cena. Quando scoprì che mia moglie era come lui di origini greche, attaccò un bottone che non finiva più. Io ero un po’ geloso conoscendo la sua fama di rubacuori e quando vidi che la conversazione si trascinava un po’ troppo a lungo, cominciammo una lunga chiacchierata piacevolissima”. E ha concluso: “Con Filippo si poteva parlare liberamente di tutto, a differenza di Elisabetta che ha sempre avuto davvero pochi argomenti”.

Chi è il giornalista

Abbiamo visto chi è Iolanta Miroshnikova, la moglie di Antonio Caprarica, ma cosa sappiamo sul giornalista? Antonio Caprarica è nato a Lecce il 30 gennaio del 1951 ed è un noto giornalista, scrittore, saggista, volto noto del piccolo schermo e uno dei principali inviati della Rai. Ha frequentato il liceo classico, poi si è laureato in filosofia alla Sapienza e ha esordito nel mondo del giornalismo come redattore sindacale del settimanale Mondo Nuovo. Poi ha debuttato sul piccolo schermo, lasciando la carta stampata, e approdando in Rai, dove si è occupato di politica estera ed è stato un noto inviato. Questo fino al 2013, quando ha deciso di lasciare l’azienda, tra non poche polemiche.