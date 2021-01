Io sto con gli ippopotami: tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, sabato 30 gennaio 2021, va in onda il film Io sto con gli ippopotami, divertente commedia del 1979 con Bud Spencer e Terence Hill. Diretto da Italo Zingarelli, è l’undicesimo film interpretato dalla popolare coppia. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Io sto con gli ippopotami? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

I due cugini Tom (Bud Spencer) e Slim (Terence Hill) sono cresciuti insieme nell’Africa coloniale britannica, allevati da una donna africana che si è presa cura di loro dal giorno in cui rimasero orfani. Ormai adulti, i due hanno vite molto diverse. Tom organizza safari nella savana e nutre una forte avversione per la caccia. Proprio per questo, arma i suoi turisti solo con fucili caricati a salve, anche se a loro insaputa. Lo smilzo Slim, fannullone, giramondo e donnaiolo, è invece rientrato da poco in Africa dopo un lungo viaggio in Asia. A causa dei loro caratteri diametralmente opposti, Slim e Tom si ritrovano spesso a discutere per futili motivi, ma sono entrambi animalisti convinti, desiderosi di salvare ogni creatura innocente dal traffico illegale che viene esercitato in Africa.

Le loro incomprensioni, secondo la trama di Io sto con gli ippopotami, terminano quando decidono di acquistare insieme un nuovo pulmino per i safari. Presto, i due si troveranno a scontrarsi con lo spregevole Jack Ormond (Joe Bugner), ricco e potente capitalista del luogo che porta avanti losche attività come il traffico clandestino di animali e di avorio, trucidando senza scrupoli ogni bestia per ricavarne prodotti da vendere all’estero.

Quando gli scagnozzi del malavitoso feriranno gravemente un medico-giornalista africano, responsabile di aver denunciato i soprusi commessi dal perfido Ormond, Tom e Slim accorreranno coraggiosamente in suo aiuto presso la clinica, mettendosi palesemente contro il potente capitalista e i suoi infimi mercenari. Ma i due coraggiosi cugini non hanno paura di niente e non si fermeranno davanti a nulla pur di portare a compimento la loro nobile missione.

Io sto con gli ippopotami: il cast completo

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo film cult del 1979. Nel cast ovviamente Bud Spencer e Terence Hill, ma anche Joe Bugner, May Dlamini e Dawn Jurgens. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Terence Hill: Slim

Bud Spencer: Tom

Joe Bugner: Mr. Jack “Hammer” Ormond

May Dlamini: Mama Leone

Ben Masinga: Jason, il dottore

Johan Naude: capo russo degli scagnozzi di Ormond

Joseph Szucs: capo tedesco degli scagnozzi di Ormond

Sandy Nkomo: Senghor, padre di Stella

Dawn Jürgens: Stella

Les Markowitz: scagnozzo piccoletto di Ormond

Malcolm Kirk: scagnozzo calvo di Ormond

Mike Schutte: scagnozzo tozzo di Ormond

Kosie Smith: scagnozzo coi baffi di Ormond

Marcello Verziera: scagnozzo di Ormond

Hugh Rouse: commissario di polizia

Tony Binarelli: giocatore con l’occhio bendato

Streaming e tv

Dove vedere Io sto con gli ippopotami in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 30 gennaio 2021 – intorno alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

