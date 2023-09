Io speriamo che me la cavo: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 9 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Io speriamo che me la cavo, film del 1992 diretto da Lina Wertmüller e interpretato da Paolo Villaggio. Il film è tratto dall’omonimo libro di Marcello D’Orta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il maestro elementare Marco Tullio Sperelli viene trasferito a causa di un errore burocratico alla scuola Edmondo De Amicis di Corzano, diroccato comune del napoletano, anziché a Corsano, nella sua Liguria. Sin dal suo arrivo l’insegnante si trova a dover fare i conti con una realtà fortemente problematica: i bambini, tutti con difficoltà economiche più o meno pesanti, non frequentano regolarmente la scuola perché costretti a lavorare (pratica avallata persino dal sindaco) per aiutare le proprie famiglie, tanto che Sperelli deve andare a prenderli uno per uno in strada; la direttrice della scuola non svolge il suo compito perché non è mai presente; e il custode-bidello in odore di camorra prevarica la gerarchia scolastica svolgendo di fatto il ruolo di vero amministratore dell’istituto e vendendo carta igienica e gessetti. Mentre Sperelli con grande fatica cerca di svolgere il suo mestiere, un giorno entra in classe Raffaele, un bambino con l’aspetto da camorrista, che aggredisce verbalmente il maestro, il quale a sua volta si arrabbia tirandogli uno schiaffo e facendolo fuggire. Il gesto gli porta il rispetto degli alunni, dettato dalla paura, ma Sperelli ne è disgustato…

Io speriamo che me la cavo: il cast

Abbiamo visto la trama di Io speriamo che me la cavo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paolo Villaggio: Marco Tullio Sperelli

Isa Danieli: direttrice

Gigio Morra: Mimì il custode

Sergio Solli: cartonaio

Paolo Bonacelli: Ludovico Mazzullo

Esterina Carloni: zia Esterina

Mario Porfito: sindaco Antonio Ruoppolo

Filomena Lieto: Cecchina

Alessandra Detora: Angeluccia

Raffaele Gioia: autista

Adriano Pantaleo: Vincenzino

Ciro Esposito: Raffaele

Luigi Lastorina: Totò

Marinella Esposito: Rosinella

Mario Bianco: Nicola

Dario Esposito: Gennarino

Carmela Pecoraro: Tommasina

Pierfrancesco Borruto: Peppiniello

Ilaria Troncone: Flora

Anna Rita D’Auria: Lucietta

Ivano Salazaro: Giovanni

Salvatore Terracciano: Salvatore

Antonio Scotto Di Frega: Mimmuccio

Marco Troncone: Giustino

Roberta Galli: sorella di Totò

Giuliano Amatucci: Mezzarecchia

Pietro Bertone: dott. Nicolella

Pietro Bontempo: padre di Totò

Italo Celoro: infermiere

Streaming e tv

Dove vedere Io speriamo che me la cavo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 9 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.