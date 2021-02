Io sono Tempesta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 13 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Io sono Tempesta, film del 2018 diretto da Daniele Luchetti, con protagonisti Marco Giallini, Elio Germano e Eleonora Danco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Numa Tempesta, ricco uomo d’affari romano, sta chiudendo un importante accordo per la costruzione di una nuova metropoli nelle lande deserte del Kazakistan. Nella sua gloriosa e celebrata carriera, Numa ha spesso e volentieri eluso le regole, al punto da risultare “senza fissa dimora” perché vive in un albergo di lusso. Il fisco però arriva a presentargli il conto e Numa, condannato per un reato di qualche anno prima, è affidato ai servizi sociali per lavorare in una cooperativa che fornisce assistenza primaria a senzatetto. L’altezzoso Numa fatica ad abituarsi alla nuova realtà. Le mansioni umili cui è costretto e il rapporto conflittuale con gli utenti, i quali lo disprezzano per il suo status sociale, non favoriscono un inserimento dell’imprenditore nella nuova realtà. L’unico rapporto significativo che stringe è quello con Bruno, un giovane padre che dopo il divorzio dalla moglie vive da senzatetto assieme al figlio.

Io sono Tempesta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io sono Tempesta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Numa Tempesta

Elio Germano: Bruno

Eleonora Danco: Angela

Jo Sung: Dimitri

Francesco Gheghi: Nicola

Carlo Bigini: padre di Numa

Marcello Fonte: Il Greco

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Tempesta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 13 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

