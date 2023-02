Io sono l’abisso: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Io sono l’abisso è il film in onda questa sera, lunedì 20 febbraio 2023, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2022 scritta e diretta da Donato Carrisi e basata sull’omonimo romanzo del 2020 dello stesso Carrisi. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Io sono l’abisso? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film è ambientato in un paesino di provincia, dove si consuma ogni giorno una violenza contro le donne. Uno dei protagonisti della storia è l’Uomo che pulisce, un netturbino, che grazie al suo lavoro sa come la spazzatura possa rivelare realtà che le persone non ammetterebbero mai. L’immondizia è un ricettacolo di segreti e di verità.

L’Uomo che pulisce rimane abbagliato dall’incontro con la Ragazzina col ciuffo viola, che per la prima volta lo fa sentire come se non fosse invisibile agli occhi del mondo. È da quel momento che il netturbino sente di avere un legame con la Ragazzina, come una missione salvifica nei suoi confronti, ed è per questo che è determinato a invadere la sua vita.

Ma c’è un altro personaggio nel paesino, la Cacciatrice, che è coscia che in giro c’è qualcuno che sta uccidendo donne con un particolare comune a tutte loro: i capelli biondi. Peccato che, nonostante lei sia a conoscenza di questa terribile verità, nessuno le creda. La Cacciatrice ignora, però, cosa ci sia dietro la porta verde, dove si cela qualcosa di profondamente malvagio. Eppure la verità non è solo nei rifiuti, ma anche in un abisso, che nasconde terribili segreti e allo stesso tempo lascia affiorare brandelli di verità.

Io sono l’abisso: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Michela Cescon, Gabriel Montesi e Sara Ciocca. Di seguito l’elenco degli attori e i personaggi.

Michela Cescon: La Cacciatrice di Mosche

Gabriel Montesi: L’Uomo che Puliva

Sara Ciocca: La Ragazzina col Ciuffo Viola

Giordana Faggiano: Poliziotta

Sergio Albelli: Il Prof

Lidiya Liberman

Andrea Gherpelli

Katia Fellin

Adalgisa Manfrida

Saul Nanni

Federico Vanni

Diego Martin Romei

Leon Mancini

Daniele Parri

Michael Maggi

Streaming e tv

Dove vedere Io sono l’abisso in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 febbraio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.