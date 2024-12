Io sono Babbo Natale: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Io sono Babbo Natale, film italiano del 2021 scritto e diretto da Edoardo Falcone. Ha come interpreti protagonisti Marco Giallini e Gigi Proietti; si tratta dell’ultima interpretazione di Proietti, morto un anno prima dell’uscita del film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, Natale 1975. Il piccolo Ettore Magni non trova sotto l’albero i regali che ha chiesto, come puntualmente gli accade ogni anno, e, arrabbiato con Babbo Natale, gli scrive una nuova letterina dicendogli di voler prendere il suo posto e di essere davvero buono. Nel 2019, Ettore è diventato un delinquente che conduce una vita allo sbando ed è perennemente arrabbiato con tutto e con tutti; incarcerato per una rapina e rilasciato con due anni di anticipo per buona condotta, i suoi complici lo sbattono fuori dal loro covo senza ripagarlo anche se lui non ha mai rivelato a nessuno la loro identità. Ettore si ritrova quindi squattrinato, senza amici, senza un posto dove stare e senza nessuno che possa ospitarlo, in quanto l’ex compagna Laura, con la quale ha avuto una figlia, lo ha lasciato a seguito del suo arresto.

Mentre Ettore sta dormendo in un parco, un anziano signore di passaggio gli lascia dei soldi ed Ettore lo segue fino alla sua abitazione, dove l’uomo, il signor Nicola Natalizi, lo fa accomodare e gli offre ospitalità. Appena Nicola si distrae, Ettore lo colpisce e lo immobilizza nel tentativo di derubarlo, chiedendogli la combinazione per aprire la cassaforte, cioè la data di nascita di Nicola, dalla quale risulta che egli avrebbe quasi 125 anni; perplesso, Ettore apre la cassaforte e all’interno di essa trova soltanto una piccola chiave, che Nicola gli dice essere quella del ripostiglio della cucina, quindi Ettore apre il ripostiglio e scopre che esso nasconde l’accesso ad un enorme magazzino pieno di giocattoli.

Io sono Babbo Natale: il cast

Abbiamo visto la trama di Io sono Babbo Natale, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Ettore Magni

Gigi Proietti: Nicola Natalizi/Babbo Natale

Barbara Ronchi: Laura Interlenghi

Antonio Gerardi: Mauro

Natalia Magni: infermiera al triage

Daniele Pecci: Luciano

Giorgia Salari: Stefania

Simone Colombari: Walter

Alice Adamu: Alice

Lorenzo Gioielli: direttore del carcere

Fabrizio Giannini: Pablo

Massimo Vanni: Nanni

Gianni Franco: padre di Luciano

Lucia Batassa: madre di Luciano

Stefano Scandaletti: ortopedico

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Babbo Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 20 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.