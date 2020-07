Io robot: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, 30 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Io robot, film del 2004 per la regia di Alex Proyas. La pellicola, ispirata all’antologia Io, robot dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, descrive le Tre leggi della robotica che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Trama

Romanzo capolavoro di Asimov riportato in versione cinematografica con grande maestria. Investigatore indaga su un suicidio misterioso di un progettista di robot.Sospetto principale è un robot fuggitivo, ma un robot non può uccidere un essere umano a causa delle tre leggi della robotica, quindi chi si cela dietro il delitto?

Io robot: il cast del film

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Will Smith – Del Spooner

Bridget Moynahan – Susan Calvin

Alan Tudyk – Sonny

James Cromwell – Alfred J. Lanning

Bruce Greenwood – Lawrence Robertson

Chi McBride – luogotenente John Bergin

Shia LaBeouf – Farber

Jerry Wasserman – Baldez

Fiona Hogan – V.I.K.I.

Peter Shinkoda – Chin

David Haysom – Robot NS-4

Scott Heindl – Robot NS-5

Io robot film: trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere Io robot in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 30 luglio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

