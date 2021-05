Io non mi arrendo: il cast (attori) completo della miniserie tv

Qual è il cast (attori) completo di Io non mi arrendo, la miniserie in onda su Rai 1 in replica oggi – 15 maggio 2021 – alle ore 21,55? Nel ruolo del protagonista, Marco Giordano (il poliziotto Roberto Mancini, morto per un linfoma non-Hodgkin che lo ha colpito a seguito delle indagini sul traffico di rifiuti tossici in Campania nella zona che verrà ribattezzata Terra dei fuochi), Beppe Fiorello. Ma vediamo insieme l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Fiorello: isp. Marco Giordano

Massimo Popolizio: avvocato Gaetano Russo

Elena Tchepeleva: Maria Kaminksi

Alessandro Riceci: Rino Mastropalo

Salvio Simeoli: Lucio Papa

Stefano Alessandroni: Alessio Bonfiglio

Mario Sgueglia: Michele Leone

Paolo Briguglia: PM Giovanni Cattaneo

Maddalena Crippa: vice-questore Giordana Valente

Antonio Milo: Sebastiano Ajello

Vincenzo Pirrotta: Antonio Pomarico

Giulia Salerno: Martina Giordano

Luigi D’Oriano: Vincenzino Abate

Bianca Maria D’Amato: madre di Vincenzino

Chi era Roberto Mancini (Marco Giordano)

Abbiamo visto il cast di Io non mi arrendo, ma chi era Roberto Mancini (Marco Giordano – Beppe Fiorello)? L’uomo raccontato nella miniserie era un investigatore di polizia. È stato il primo ad indagare sui traffici dei rifiuti tossici che hanno avvelenato quel lembo di terra campana che va dal Garigliano fino al Vesuvio, conosciuta come Terra dei Fuochi. Ad inizio anni 90 il poliziotto Roberto Mancini lavora su un mistero che non sembra importare a nessuno. Molti presunti imprenditori comprano terre senza valore per sotterrare spazzatura: un affare che vale milioni e milioni. Mancini si mette a lavoro insieme ad una squadra di colleghi. Da lì comincia un’indagine che dura anni e che porta Roberto a pagare con la propria vita: l’investigatore si ammala di cancro, proprio a causa della Terra dei Fuochi. Tumore che lo uccide definitivamente nel 2014, a soli 53 anni, lasciando la moglie Monica e la figlia Alessia.