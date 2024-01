Io Capitano: trama, cast e streaming del film di Matteo Garrone in prima visione su Sky Cinema

Questa sera, 29 gennaio 2024, in prima visione su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione Io Capitano, il film di Matteo Garrone candidato agli Oscar per il miglior film internazionale. Appuntamento alle ore 21.15 e alle 21.45 su Sky Cinema Drama. Il film sarà disponibile anche in 4K. Presentato in concorso all’80ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leone d’argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr, Io Capitano, è stato inoltre candidato come Miglior Film straniero ai Golden Globes 2024. Ma vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film racconta la storia di due giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono da Dakar, in Senegal, per affrontare un lungo viaggio per raggiungere l’Europa. La loro diventa un’odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e ipocrisia.

Io Capitano: il cast

Ma qual è il cast di Io Capitano? Il film è scritto da Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri. I protagonisti sono Seydou Sarr e Moustapha Fall. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Seydou Sarr: Seydou

Moustapha Fall: Moussa

Issaka Sawagodo: Martin

Hichem Yacoubi: Ahmed

Doodou Sagna: Charlatan

Khady Sy: Madre di Seydou

Venus Gueye: Sorellina di Seydou

Cheick Oumar Diaw: Sisko

Bamar Kane: Bouba

Streaming e tv