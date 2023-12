Io Canto Generation: le anticipazioni (concorrenti e giudici) della quinta puntata, 18 dicembre

Questa sera, 18 dicembre 2023, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Io Canto Generation, la nuova edizione del talent show condotto da Gerry Scotti che vede protagonisti 24 ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, che verranno suddivisi in sei squadre e si affronteranno in una gara canora ad eliminazione per aggiudicarsi la vittoria finale. Vediamo insieme le anticipazioni, la giuria, i giudici e i concorrenti di questa sera.

Anticipazioni, concorrenti e giudici

I concorrenti di Io Canto Generation 2023 sono 24 ragazzi, con età compresa tra i 10 e i 15 anni, saranno divisi in sei squadre e si sfideranno in emozionanti competizioni canore. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, prosegue l’appassionate sfida musicale tra i giovani talenti. Questa settimana la competizione canora tra i giovani talenti entra nella fase più intensa e appassionante. La scorsa settimana a vincere è stato il team di Fausto Leali, con 242. Medaglia d’argento per il team Mietta con 271 punti. Terzo posto invece per la squadra di Benedetta Caretta con 202 punti. Due punti in meno per Anna Tatangelo, quarta, mentre con 196 punti si piazza il team di Iva Zanicchi.

Ai giurati Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola il sempre più difficile compito di valutare le esibizioni e stilare la classifica della puntata. Tuttavia, il loro verdetto potrà essere ribaltato dal voto di 100 componenti del pubblico in studio. Inoltre, a Chiara Tortorella, speaker radiofonica della radio ufficiale R101, la possibilità, insieme alla giuria, di salvare due ragazzi della squadra posizionata all’ultimo posto.

La band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle accompagnerà le esibizioni dei ragazzi, che avranno l’opportunità di duettare con i loro super capi squadra, spaziando tra repertori musicali diversi e mettendo in luce le loro doti canore e interpretative. Nella finalissima le squadre verranno sciolte e i ragazzi rimasti si sfideranno uno contro l’altro. Il vincitore assoluto di “Io Canto Generation” si aggiudicherà un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e grazie a R101 avrà, inoltre, la possibilità di registrare una cover.

Streaming e tv