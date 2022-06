Into the Ashes – Storia criminale: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 30 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Into the Ashes – Storia criminale, film del 2019 diretto da Aaron Harvey con Frank Grillo, Marguerite Moreau, James Badge Dale e Robert Taylor. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Alabama, Stati Uniti. Nick Brenner (Luke Grimes) ha un lavoro onesto, una bella moglie e ha chiuso con il crimine e la violenza. La sua vecchia banda, però, non ha dimenticato i soldi che ha rubato dopo il loro ultimo colpo, quando il loro capo Sloan (Frank Grillo) è stato sbattuto in prigione. Non appena rilasciato, il boss parte alla ricerca del suo ex compagno e, a banda riunita, si impossessa di ciò che Nick ha di più caro: sua moglie. Nell’inevitabile scontro una voce tormenta l’ex criminale: vendetta.

Abbiamo visto la trama di Into the Ashes – Storia criminale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Frank Grillo

Marguerite Moreau

James Badge Dale

Robert Taylor

Luke Grimes

Brady Smith

David Maldonado

Andrea Frankle

Dove vedere Into the Ashes – Storia criminale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.