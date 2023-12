Questa sera, 10 dicembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Into Darkness – Star Trek, pellicola del 2013 diretta da J. J. Abrams. Sequel del film del 2009 che costituiva il reboot cinematografico della serie di Star Trek, è la dodicesima pellicola della serie e quella che ha riscosso i maggiori incassi. Vediamo insieme la trama e il cast.

Kirk (Chris Pine), dopo aver salvato la terra da Nero, è ora il capitano della USS Enterprise. Il suo equipaggio è impegnato a impedire una catastrofica eruzione vulcanica nel pianeta Niribu. La missione si dimostra subito complicata e per salvare il suo primo ufficiale Spock (Zachary Quinto), espone la nave alla vista degli abitanti primitivi del pianeta, violando quella che è la direttiva primaria della Flotta Stellare. Tornati sulla terra, Spock, guidato dalla ragione vulcaniana, denuncia l’accaduto.

Le conseguenze sono immediate: Kirk viene declassato a primo ufficiale, Pike (Bruce Greenwood) viene reintegrato al comando e il vulcaniano viene riassegnato a un’altra nave. Quando ormai il rapporto tra gli ex compagni sembra sull’orlo del collasso, la sezione 31 di Londra della Federazione Stellare viene attaccata dal rinnegato agente della Flotta, John Harrison (Benedict Cumberbatch).

Dopo aver ucciso Pike, il criminale fugge su Kronos, territorio dei Klingon, una razza aliena ostile alla Flotta Stellare. A questo punto l’ammiraglio Alexander Marcus ripristina Kirk e Spock all’Enterprise con l’ordine di uccidere il terrorista usando dei nuovi siluri fotonici a lungo raggio. I due, nuovamente uniti per combattere il nemico comune, si dirigono alla caccia dell’assassino del loro ex comandate. Giunti su Kronos, vengono aggrediti dalle pattuglie Klingon che si apprestano ad uccidere Uhura (Zoe Saldana).

Proprio in quel momento appare Harrison che con incredibili abilità la salva e uccide da solo un intero battaglione Klingon. Inaspettatamente, dopo aver scoperto il numero di siluri a bordo dell’Enterprise, il formidabile nemico si arrende a Kirk, che, seppur accecato dalla rabbia per la morte del suo ex comandante e mentore, decide di non ucciderlo. Qual è la storia di Harrison? Cosa nascondono i siluri?

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch, Simon Pegg, Karl Urban, John Cho, Bruce Greenwood, Alice Eve, Anton Yelchin, Peter Weller, Nick Tarabay, Tom Archdeacon, Noel Clarke. Vediamo tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dove vedere Into Darkness – Star Trek in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 dicembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.