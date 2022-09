Inside Man: trama e cast del film in onda su Rete 4

Questa sera, sabato 17 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 va in onda Inside Man, film del 2006 diretto da Spike Lee con un cast stellare: Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster. Ma qual è la trama del film? E il cast completo? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Inside Man.

La trama

Il film parte subito forte. In pochi istanti gli spettatori vengono catturati dalla trama: un gruppo di cinque rapinatori entra in una filiale della banca Manhattan Trust, a New York. Dipendenti e clienti della banca vengono tenuti in ostaggio e fatti vestire con delle tute identiche a quelle dei rapinatori. Sul posto arrivano i detective Keith Frazier (Denzel Washington) e Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor). I due coordinano il reparto di polizia del capitano John Darius (Willem Dafoe).

Ovviamente il presidente della Manhattan Trust, Arthur Case (Christopher Plummer), viene avvisato della rapina e del sequestro in corso. La sua preoccupazione è alta poiché in una cassetta di sicurezza del caveau è custodito il segreto del suo successo. Per far sì che questo non venga rivelato a nessuno, contatta quindi un’esperta in mediazioni internazionali, Madeline White (Jodie Foster).

Forte della protezione politica del sindaco di New York, Madeline White convince Frazier a collaborare con lei in cambio di una promozione e della cancellazione dell’inchiesta in cui è indagato. La White ottiene il permesso di entrare nell’istituto di credito per parlare con il capo dei rapinatori, Dalton (Clive Owen). Durante la loro conversazione emerge il segreto del successo economico del signor Case. Nella cassetta di sicurezza 392 (che non figura nei registri della banca) sono custoditi documenti comprovanti i rapporti di favore durante la seconda guerra mondiale tra il presidente della banca, allora giovane affarista, e i nazisti. In pratica Case si è arricchito appropriandosi del denaro e dei gioielli degli ebrei deportati nei campi di concentramento.

Oltre ai documenti, nella cassetta sono custoditi innumerevoli diamanti e un anello di Cartier. Dalton si rifiuta di consegnare il tutto, dato che la vera intenzione della banda non è rapinare la banca, ma acquisire i documenti e i gioielli, oltre a far conoscere la vera storia dietro al successo di Case. Nel frattempo nella banca i cinque rapinatori dividono gli ostaggi e, abilmente, si confondono a turno con loro facendosi passare anch’essi per dei sequestrati. Individuata la stanza degli attrezzi, iniziano a costruire una finta parete creando un doppiofondo nel quale il capo dell’impresa si nasconderà a missione avvenuta.

Il detective Frazier comincia a trattare con Dalton prima per telefono e poi durante un incontro concordato nella banca. Nonostante i due giungano allo scontro fisico nasce fra essi una forma di rispetto (Frazier si spingerà sino a confidare che non può permettersi di sposare la sua fidanzata). I reparti speciali della polizia sono pronti ad irrompere nell’edificio ma Frazier temporeggia. In seguito all’uccisione di un ostaggio (che poi si rivelerà una messinscena), la polizia predispone un’incursione armata. Il gruppo dei banditi riesce intanto a mescolarsi agli ostaggi e a creare una grande confusione mentre tutti escono contemporaneamente dalla banca. Dalton invece si rifugia nel nascondiglio costruito precedentemente e porta con sé i diamanti di Case e il plico coi documenti incriminanti. Durante il film si passa dalla narrazione del presente alla narrazione (successiva alla conclusione della rapina) degli interrogatori degli ostaggi, per cercare di capire chi tra loro siano i rapinatori. I detective Frazier e Mitchell non saranno in grado di individuarli?

Inside Man: il finale

Dopo una settimana di attesa durante la quale la banca ha ripreso la consueta attività, Dalton esce dal suo rifugio e si dirige verso l’uscita. A pochi metri dalla strada incontra il detective Frazier che, insospettito e non soddisfatto del fatto che apparentemente non ci fosse stata nessuna rapina né rapinatori, è venuto a controllare la cassetta di sicurezza 392 in quanto si è reso conto che ufficialmente questa non esiste. Urtandolo sulla porta della banca Dalton infila nella tasca di Frazier un diamante.

Frazier scopre che la 392 è stata svaligiata: Dalton e i suoi complici si sono presi dei sacchetti di diamanti, ma hanno lasciato l’anello di Cartier affinché venisse rinvenuto: è la prova degli affari svolti coi nazisti del proprietario della banca. Dopo aver affrontato direttamente Case nel suo ufficio, Frazier e Mitchell danno l’anello e l’indirizzo della commissione contro i crimini di guerra alla White. Frazier può quindi tornare dalla fidanzata e scopre il diamante lasciatogli da Dalton: quel ‘dono’ gli consentirà di donarle l’anello che non si sarebbe mai potuto permettere.

Cast

Ma qual è il cast di Inside Man? Vediamo insieme gli attori principali e i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Det. Keith Frazier

Clive Owen: Dalton Russell

Jodie Foster: Madeline White

Christopher Plummer: Arthur Case

Willem Dafoe: capitano John Darius

Chiwetel Ejiofor: Det. Bill Mitchell

Kim Director: Stevie / Valerie Keepsake

Carlos Andrés Gómez: Steve / Kenneth Damerjian

James Ransone: Steve-O / Darius Peltz

Bernie Rachelle: Chaim

Curiosità

Il film Inside Man è stato girato in soli 43 giorni.

Il film ha incassato negli Stati Uniti oltre 88 milioni di dollari ed è ad oggi il più grande incasso del regista.

Il film contiene un omaggio a Quel pomeriggio di un giorno da cani, diretto da Sidney Lumet nel 1975: in entrambi i film c’è un garzone che consegna pizze ad ostaggi e rapinatori interpretato dal medesimo attore.

Nel primo dialogo con i rapinatori viene citato il film Serpico, sempre di Sidney Lumet con Al Pacino. Viene infine citata anche la scena del battesimo de Il padrino.

In una sequenza viene inquadrato il cartone di una pizza con su scritto Sal’s, evidente riferimento a Fa’ la cosa giusta, diretto da Spike Lee nel 1989.

Inside Man in streaming

Il film Inside Man, in onda stasera (17 settembre 2022) su Rete 4 alle ore 21,25, sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.