Stasera, martedì 26 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Innamorarsi a Bora Bora, film di genere commedia, sentimentale del 2018, diretto da David Morlet, con Laëtitia Milot e Philippe Bas dalla durata di 90 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede protagonista Valentine (Laëtitia Milot). Nel momento in cui la donna si rende conto di essere innamorata di Jérôme (Amaury de Crayencour), suo miglior amico e socio in affari, decide di approfittare di un viaggio di lavoro a Bora Bora, l’isola degli innamorati, per dichiararsi a lui. Ma una sorpresa, e non di poco conto, l’attende: Céleste (Tiphaine Daviot), la nuova fidanzata di Jérôme, si è auto-invitata. Per conquistare l’uomo della sua vita, Valentina dovrà combattere, sotto lo sguardo divertito di Marc (Philippe Bas), la loro guida, gran conoscitore dell’isola.

Innamorarsi a Bora Bora: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Innamorarsi a Bora Bora, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Laëtitia Milot: Valentine

Philippe Bas: Marc

Amaury de Crayencour: Jérome

Tiphaine Daviot: Céleste

Laurent Brissonnaud: Il sindaco

Teiva Tapare: Il direttore dell’albergo

