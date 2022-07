Inghilterra Svezia streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale degli Europei di calcio femminile

INGHILTERRA SVEZIA STREAMING DIRETTA TV – Dove vedere la semifinale degli Europei di calcio femminile tra Inghilterra e Svezia? Appuntamento oggi, 26 luglio 2022, con fischio d’inizio alle 21. Entra nel vivo l’Europeo femminile, che ha visto la prematura uscita di scena delle azzurre di Milena Bartolini. Questa sera le padrone di casa affrontano la squadra di Peter Gerhardsson al Bramall Lane di Sheffield. Le ragazze della c.t. Sarina Wiegman hanno superato ai quarti la Spagna: 2-1 dopo i tempi supplementari. Le Leonesse sono riuscite a pareggiare soltanto all’84’ con Toone, poi il raddoppio decisivo firmato da Stanway. Bene le svedesi contro il Belgio: 1-0, rete di Sembrant. Dove vedere Inghilterra-Svezia degli Europei di calcio femminile in programma oggi, martedì 26 luglio 2022 alle ore 21? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La partita Inghilterra Svezia degli Europei di calcio femminile in programma oggi, 26 luglio 2022, andrà in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) e via satellite su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251.

Inghilterra Svezia europei femminili streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it, che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone; e su SkyGo, piattaforma a pagamento riservata agli abbonati Sky. Inoltre in streaming su NOW.

Probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White. All.: Sarina Wiegman.

SVEZIA (3-4-3): Lindahl; Eriksson, Sembrant, Ilestedt; Rubensson, Björn, Angeldahl, Glas; Rolfö, Blackstenius, Asllani. All.: Peter Gerhardsson.