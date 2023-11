Infranto: trama, cast, storia vera e streaming del film in programma su Sky Cinema

Questa sera, 1 novembre 2023, in prima visione su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il film Infranto, pellicola che racconta una storia realmente accaduta nel 1997. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film si apre con una scena che ci sembra di aver visto altre mille volte al telegiornale: un uomo nero viene braccato dalla polizia. Non sappiamo niente di lui e di ciò che ha fatto ma quell’uomo è Brian Brown-Easley (John Boyega), di cui pian piano si scopre la vicenda. Ex marine degli Stati Uniti, Brian vive in un motel di Atlanta, lontano dall’ex moglie Cassandra (Olivia Washington) e di conseguenza dalla figlia Kiah (London Covington). Con una situazione economica oramai al limite, Brian si vede negare sostegno da parte del Governo: il Dipartimento per gli Affari dei Veterani ha tagliato una parte del denaro che gli passava per permettergli di vivere una vita almeno degna. Pacato ed educato, Brian è oramai in preda alla disperazione. Non ha dunque altra scelta se non quella di irrompere in una banca, prendere alcuni ostaggi e minacciare di avere una bomba.

Infranto: il cast del film

La regia è di Abi Damaris Corbin. Interpretato da John Boyega, Michael K. Williams, Nicole Beharie, Selenis Leyva e Connie Britton, il film si basa su fatti realmente accaduti (ricostruiti in un articolo dal giornalista Aaron Gell) per raccontare la storia di Brian Brown-Easley, un veterano dei marine, che è costretto dalle circostanze e dalle critiche condizioni economiche in cui versa a irrompere in una banca e a prenderne in ostaggio gli impiegati dando il via a un serrato confronto con la polizia.

Streaming e tv