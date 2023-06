Grazie ragazzi: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 12 giugno 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film in prima visione Grazie ragazzi, pellicola del 2023 diretta da Riccardo Milani e con protagonisti Antonio Albanese, Sonia Bergamascoe e Vinicio Marchioni. La pellicola è il remake del film Un triomphe di Emmanuel Courcol (2020), a sua volta tratto dal documentario Les Prisonniers de Beckett di Michka Saäl (2005), incentrato sull’esperienze dell’attore svedese Jan Jönson nelle carceri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Grazie ragazzi? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di Antonio (Antonio Albanese), un attore con una grande passione per la recitazione, ma che purtroppo non riesce a trovare un lavoro in questo campo. È così che decide di accettare un impiego come insegnante e di tenere un laboratorio teatrale a degli alunni molto particolari; Antonio, infatti, dovrà insegnare in un carcere e la sua classe sarà composta da detenuti.

Nonostante inizialmente sia molto scettico riguardo questa iniziativa, l’attore dovrà ricredersi quando si ritroverà di fronte delle persone con un talento. Questa scoperta lo entusiasma così tanto da risvegliare in lui quella passione per il teatro, che con il tempo si stava smorzando. Antonio si rivolge quindi alla direttrice dell’istituto penitenziario per chiederle il permesso di portare la compagnia di detenuti fuori dalle mura del carcere, per dare loro l’opportunità di salire su un vero palcoscenico e mettere in scena l’opera di Beckett, “Aspettando Godot”. Lezione dopo lezione i suoi alunni riescono ad aprirsi con lui, grazie alla recitazione, che permette loro di avere anche una valvola di sfogo. E una volta che Antonio riesce a conquistare pienamente la fiducia della sua classe, la compagnia darà il “via” a un vero e proprio tour teatrale.

Grazie ragazzi: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Grazie ragazzi? Protagonisti sono attori amati dal pubblico come Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi, Nicola Rignanese, Imma Piro, Gerard Koloneci, Liliana Bottone, Bogdan Iordachioiu, Fabrizio Bentivoglio. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Antonio Albanese: Antonio

Sonia Bergamasco: Laura

Giacomo Ferrara: Aziz

Vinicio Marchioni: Diego

Fabrizio Bentivoglio: Michele

Nicola Rignanese: Ettore

Andrea Lattanzi: Damiano

Giorgio Montanini: Mignolo

Streaming e tv