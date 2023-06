Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 8 giugno 2023, Rai 3

Questa sera, giovedì 8 giugno 2023, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Il programma di inchiesta sulla sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare di Sabrina Giannini stasera andrà in onda con una puntata dal titolo La polpetta avvelenata. La crociata contro la “carne coltivata” ha presupposti scientifici oppure è una distrazione dai reali problemi che stiamo vivendo, a causa anche del sistema alimentare basato sui derivati animali che, secondo gli scienziati, andrebbero drasticamente ridotti per salvare il pianeta? Eppure, all’opposizione alla carne sintetica – che sintetica non è – hanno aderito 19 regioni, 3000 sindaci e il governo, tutti convinti che minerebbe le eccellenze del made in Italy. L’inchiesta mostrerà come i fragili equilibri delle risorse alimentari derivino piuttosto dai cambiamenti del clima, che si è ormai assestato su un’alternanza serrata tra eventi estremi: lunghe siccità e violente alluvioni, come l’ultima in Emilia-Romagna.

Streaming e tv

