Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 3 marzo 2024, Rai 3

Questa sera, domenica 3 marzo 2024, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

A volte le cose cambiano. In meglio. Lo dimostra Sabrina Giannini con la nuova puntata di “Indovina chi viene a cena”, condotto da Sabrina Giannini. La giornalista ha riaperto alcune delle indagini che avevano fatto più scalpore per vedere cosa è cambiato dopo le denunce. Cosa c’entra il sangue delle cavalle islandesi con i prosciutti? Cosa accade se i salmoni allevati per il piacere del nostro palato scappano da un allevamento e si mescolano con i cugini nati e cresciuti liberi? Dall’Islanda a Bruxelles dall’Argentina all’Argentario, Giannini cerca risposte. In un inedito studio green e sostenibile, il dottor Franco Berrino, uno dei massimi esperti di nutrizione, ogni settimana aiuterà a destreggiarsi tra informazioni ingannevoli e abitudini sbagliate e darà consigli su come tutelare la salute tra i fornelli. Perché mangiare sano è un diritto di tutti.

Streaming e tv

