Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 25 febbraio 2024, Rai 3

Questa sera, domenica 25 febbraio 2024, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

La prima puntata della nuova edizione si intitola Greenwashing. Nella settimana della moda di Milano, si indagherà sulla sostenibilità vera o presunta di marchi e influencer e sui tanti soldi spesi – quasi 100 miliardi – per rifare le facciate del 3% degli edifici. Perdendo un’ottima occasione per ristrutturare scuole e investire in materiali verdi e sostenibili.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21, stasera – 25 febbraio 2024 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.