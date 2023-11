Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 20 novembre 2023, Rai 3

Questa sera, lunedì 20 novembre 2023, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

I costi ambientali e umani dei prodotti esotici che importiamo, come ad esempio caffè, zucchero, banane, avocado sono il tema del secondo appuntamento con il meglio delle stagioni di Indovina chi viene a cena – Cult, il programma d’inchiesta sull’ambiente, i modelli sostenibili e la sicurezza alimentare di Sabrina Giannini, in onda questa sera, lunedì 20 novembre, alle 21.20 su Rai 3. Spazio in particolare alla differenza tra ecosostenibile e convenzionale e al paradosso dei prodotti chimici consentiti sulle colture importate, che l’Europa ha invece vietato sui propri campi.

Streaming e tv

