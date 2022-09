Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 17 settembre 2022, Rai 3

Questa sera, sabato 17 settembre 2022, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Continua il viaggio nella sostenibilità di Sabrina Giannini nel terzo appuntamento con “Indovina chi viene a cena”, dal titolo “Un polpo al cuore”, in onda questa sera, sabato 17 settembre alle 21.20 su Rai 3. In particolare, verranno mostrati gli straordinari esempi di chi dedica la propria vita ad animali come i ricci, i polpi, le rane, che sono degli indicatori ambientali di fondamentale importanza per il rispetto della biodiversità, per la cui tutela l’Italia non ha mai fatto una vera, efficace politica. Anzi, talvolta gli interessi di particolari categorie hanno prevalso sul bene collettivo, la tutela della fauna, dell’ambiente, della salute pubblica.

Bracconaggio, pesca di frodo, un’agricoltura intensiva che toglie sempre più spazi alla fauna: sono solo alcuni esempi denunciati in questa inchiesta, che prende spunto da un’evidenza scientifica, ovvero l’unico modo per evitare eventi catastrofici come quelli a cui abbiamo assistito in questi mesi (il crollo del ghiacciaio della Marmolada, la siccità del fiume Po) è proprio la tutela della biodiversità. Così come evocato più volte e insistentemente quest’anno dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21.20, stasera – sabato 17 settembre 2022 – su Rai 3.