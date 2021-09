Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 25 settembre

Questa sera, sabato 25 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

“Abbiamo scoperto dove sono finiti 400 miliardi dei sussidi europei: nelle tasche di chi non ha nessun interesse a fare la “Rivoluzione Verde“, le parole con cui Sabrina Giannini ha anticipato la puntata in onda stasera, 25 settembre 2021. Di questo si parlerà nel programma d‘inchiesta su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili che mette a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse puntando su ricerche e progetti alternativi, focalizzandosi in particolare sulla radicale evoluzione del rapporto tra gli uomini e gli animali, in perenne conflitto tra etica e sfruttamento, bisogno e passione.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – sabato 25 settembre 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.