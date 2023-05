Indovina chi?: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 9 maggio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Indovina chi?, pellicola francese del 2020 diretta da Jean-Patrick Benes, con protagonisti Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Indovina chi? Ecco tutte le informazioni.

Trama

La famiglia Morel appare come un perfetto esempio di famiglia francese, tuttavia, sotto la superficie, il padre, la madre e i tre figli – di 18, 14 e 7 anni – presentano caratteri molto diversi e contrastanti. Ognuno è convinto di avere ragione e vorrebbe che gli altri si adeguassero alle proprie idee, creando così un conflitto costante all’interno del nucleo familiare. Nonostante i loro sforzi per apparire uniti, i Morel sono intrappolati in un circolo vizioso di contrasti e incomprensioni, incapaci di trovare un terreno comune su cui costruire un rapporto familiare sano e duraturo.

Indovina chi?: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Indovina chi? La regia è di Jean-Patrick Benes. Gli attori protagonisti sono Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Rose de Kervenoaël, Mathilde Roehrich, Nils Othenin-Girard, Artus, Jackie Berroyer, Maud Druine.

Il film è una commedia che gioca con l’idea di come sarebbe la vita se ci svegliassimo nel corpo di un’altra persona. Ma non è solo una commedia, racconta anche la storia di una famiglia che impara a capirsi meglio e a rispettarsi reciprocamente, nonostante le loro differenze. Infatti, una volta che si ritroveranno nei loro corpi originali, riusciranno a capirsi meglio e ad apprezzare l’importanza del rispetto e della comunicazione in famiglia. La regia di Jean-Patrick Benes e il cast di Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Christiane Millet, Rose de Kervenoael e Mathilde Roehrich creano un’atmosfera divertente e coinvolgente che vi terrà incollati allo schermo per tutta la durata del film.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi? in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 9 maggio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.