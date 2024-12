Independence Day: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 31 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Independence Day, film di fantascienza del 1996 diretto da Roland Emmerich. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film narra di un’immaginaria e quasi riuscita invasione aliena della Terra, con la distruzione di parecchi monumenti simbolo degli Stati Uniti d’America, come l’Empire State Building, la Statua della Libertà, la Casa Bianca e la Library Tower di Los Angeles. Un cervellone delle comunicazioni, un pilota della disinfestazione e il presidente degli Stati Uniti sono gli eroi che salvano la terra dalla minaccia degli alieni. Dopo che gli umani hanno subíto disastri immani e quasi perso le speranze, lo scienziato ha l’idea giusta e l’astronave madre dei nemici è colpita al cuore.

Independence Day: il cast

Abbiamo visto la trama di Independence Day, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Smith: Capitano Steven “Steve” Hiller

Jeff Goldblum: David Levinson

Bill Pullman: Presidente Thomas J. Whitmore

Randy Quaid: Russell Casse

Mary McDonnell: First Lady Marylin Whitmore

Judd Hirsch: Julius Levinson

Robert Loggia: Generale William Grey

Margaret Colin: Constance “Connie” Spano

James Rebhorn: Segretario della Difesa Albert Nimzicky

Harvey Fierstein: Marty Gilbert

Adam Baldwin: Maggiore Mitchell

Brent Spiner: Dottor Brackish Okun

Vivica A. Fox: Jasmine Dubrow

James Duval: Miguel Casse

Lisa Jakub: Alicia Casse

Giuseppe Andrews: Troy Casse

Kiersten Warren: Tiffany

Harry Connick Jr.: Capitano Jimmy Wilder

Ross Bagley: Dylan Dubrow

Mae Whitman: Patricia Whitmore

Bill Smitrovich: Tenente Colonnello Watson

Rance Howard: Cappellano

Levan Uchaneishvili: Pilota russo

Streaming e tv

Dove vedere Independence Day in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.