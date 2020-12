Independence Day: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 31 dicembre 2020, ultimo dell’anno, su Italia 1 va in onda il film Independence Day, pellicola di fantascienza del 1996, per vivere un Capodanno all’insegna del mondo fantasy. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Independence Day? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La storia è quella di un’immaginaria e quasi riuscita invasione aliena della Terra, con la distruzione di parecchi monumenti simbolo degli Stati Uniti d’America, come l’Empire State Building, la Casa Bianca e la Library Tower di Los Angeles. Il 2 luglio 1996, un enorme astronave aliena, con un quarto della massa della Luna, entra in orbita attorno alla Terra. Dalla stessa fuoriescono poi altre astronavi, che prendono posizione su alcune delle principali città del nostro pianeta.

David Levinson (Jeff Goldblum), un tecnico satellitare del MIT e esperto in telecomunicazioni, decodifica un segnale incorporato nelle trasmissioni satellitari globali che ritiene sia il timer per il conto alla rovescia degli alieni per un attacco coordinato. Con l’aiuto dell’ex moglie, il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Constance Spano, David e suo padre Julius, ottengono l’accesso all’Ufficio Ovale della Casa Bianca e avvertono il presidente Thomas J. Whitmore (Bill Pullman) della pericolosità degli alieni. Whitmore ordina immediatamente evacuazioni su larga scala di New York, Los Angeles e Washington, ma è troppo tardi. Il timer infatti raggiunge lo zero e le astronavi sparano raggi distruttivi, uccidendo milioni di persone e devastando le città. Whitmore, i Levinson e pochi altri scappano a bordo dell’Air Force One mentre la capitale viene distrutta.

Il 3 luglio, i leader internazionali iniziano a ordinare contrattacchi individuali. Le loro forze aeree attaccano le navicelle posizionate sopra le rovine delle città non riuscendole a colpire per via dei campi di forza che le circondano. Gli squadroni da combattimento umani e le basi militari vengono così distrutti in poco tempo. Il capitano Steven Hiller (Will Smith), sopravvive attirando il suo attaccante negli spazi chiusi del Grand Canyon e, sacrificando il suo aereo, costringe l’alieno a sbarcare a terra. Hiller sottomette l’alieno e, incontrando un convoglio di rifugiati, trasporta l’alieno privo di sensi nell’area 51, dove è atterrato il gruppo di Whitmore. Alla razza umana occorre una nuova strategia.

Independence Day: il cast del film

Un cast di grandi stelle per Independence Day, il film di Capodanno in onda la sera del 31 dicembre 2020 su Italia 1 dalle 21.30. Tra tutti ricordiamo Will Smith e Jeff Goldblum. Ecco l’elenco completo degli attori e i relativi personaggi interpretati:

Will Smith: capitano Steven “Steve” Hiller

Jeff Goldblum: David Levinson

Bill Pullman: presidente Thomas J. Whitmore

Randy Quaid: Russell Casse

Margaret Colin: Constance “Connie” Spano

James Rebhorn: segretario alla Difesa Nimzicky

Robert Loggia: generale William Grey

Adam Baldwin: maggiore Mitchell

Judd Hirsch: Julius Levinson

Vivica A. Fox: Jasmine Dubrow

Harvey Fierstein: Marty Gilbert

Mary McDonnell: first lady Marylin Whitmore

Harry Connick Jr.: Jimmy Wilder

Brent Spiner: dottor Brackish Okun

James Duval: Miguel Casse

Lisa Jakub: Alicia Casse

Giuseppe Andrews: Troy Casse

Ross Bagley: Dylan Dubrow

Mae Whitman: Patricia Whitmore

Kiersten Warren: Tiffany

Levan Uchaneishvili: pilota russo

Trailer

Ma qual è il trailer ufficiale di Independence Day? Eccolo qui. Il film del 1996 è diretto da Roland Emmerich.

Streaming e tv

Come fare per vedere Independence Day in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 31 dicembre 2020 (Capodanno) – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

