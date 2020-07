Incubo biondo, il film: trama, cast, streaming

Questa sera, sabato 18 luglio, su Rai 2 arriva il film Incubo biondo, un film thriller con Ashley Scott. In lingua originale il film s’intitola One Small Indiscretion ed è stato realizzato per la tv di Lauro Chartand nel 2017. Il film è una produzione canadese-americana e ad oggi non è presente su nessuna piattaforma streaming né per catalogo né per noleggio. Rai 2 lo propone in prima serata, seguendo ancora il ciclo di film thriller nel weekend che tanto piacciono agli italiani. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast? Attori conosciuti o no?

Incubo biondo, la trama del film

Caroline Winters è tormentata dai fantasmi del passato. Anni fa, la donna ebbe una crisi coniugale e decise di separarsi momentaneamente dal marito; in seguito, ebbe una breve relazione con James, un uomo sposato e padre di una ragazza adolescente. Per Caroline, fu soltanto una notte di passione, un flirt senza alcun significato e durò molto poco. Risolti i conflitti con suo marito, Caroline accantonò quella breve avventura e tornò a focalizzarsi sulla sua famiglia. Ma per la figlia di James, Ella, non fu la stessa cosa. Quella breve relazione ebbe degli effetti catastrofici su di lei. I suoi genitori morirono e la lasciarono da sola. Ella allora iniziò a covare rancore e decise di vendicarsi della donna che le aveva rovinato la vita.

Dopo tanti anni, Ella è diventata una giovane donna, ma il suo desiderio di vendetta è ancora forte dentro di leì. Decide quindi di infiltrarsi nella vita di Caroline per distruggerla dall’interno. Si presenta alla sua porta per chiederle una stanza in fitto nella sua pensione. Il passo per il declino sarà molto breve da quel punto in poi.

Incubo biondo, il cast del film

Nel cast del film vediamo Ashley Scott che interpreta Caroline Winters, mentre Ella è interpretata da Tiera Skovbye. Ancora vediamo Sam Winters interpretato da Cru Ennis, Logan Winters interpretato da Johnny Visotcky, Kenneth Miller invece è James, l’amore fugace di Caroline nonché padre di Ellan. Infine vediamo nel cast anche Jade Kammerman che interpreta Margo Fawcett, Kristen Renton che interpreta Rachel Green e e Alma Sisneros che interpreta Hannah.

Incubo biondo, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film Incubo biondo? La pellicola va in onda in prima visione sabato 18 luglio 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

Potrebbero interessarti Grazie a tutti show, il meglio del programma varietà di Gianni Morandi Ascolti tv venerdì 17 luglio: Il giovane Montalbano, Manifest, Maleficent Serie Tv Rai 2020-2021: ecco le fiction che andranno in onda