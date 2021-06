Inconceivable: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 13 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Inconceivable, film thriller statunitense del 2017 diretto da Jonathan Baker e scritto da Chloe King. La pellicola è interpretata da Gina Gershon, Faye Dunaway, Nicolas Cage e Natalie Eva Marie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Angela è la mamma di una bimba di quattro anni di nome Cora e desidera più di ogni altra cosa avere una famiglia numerosa. Un giorno, la sua amica Linda le presenterà Katie, una donna misteriosa ed enigmatica che si è trasferita da poco in città con la sua bambina Maddie, per sfuggire a un passato di abusi. Le due andranno immediatamente daccordo, stringendo una profonda amicizia. Spinti dal crescente rapporto che li lega, Angela e suo marito Brian decidono di invitare Katie e sua figlia a trasferirsi nella loro dependance per fare da baby sitter alla loro figlioletta. Tutto sembra andare per il meglio, finché Angela non comincia ad avvertire in Katie strane manie e comportamenti. Giorno dopo giorno, infatti, la bella bambinaia sembra attaccarsi in maniera fin troppo morbosa alla piccola Cora, arrivando addirittura a fare finta che fosse sua figlia un pomeriggio al parco.

Molto presto gli eventi prenderanno una piega inattesa e Angela comincerà a rendersi conto che le cose non sono come sembrano, tutt’altro: la donna a cui ha permesso ingenuamente di entrare nella sua vita potrebbe in realtà mirare a distruggere la sua famiglia dall’interno.

Inconceivable: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Inconceivable, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: Brian

Faye Dunaway: Donna

Gina Gershon: Angela

Nicky Whelan: Katie

Natalie Eva Marie: Linda

Sienna Soho Baker: Maddie

Harlow Bottarini: Cora

Jonathan Baker: Barry

Hunter Bodine: Dr. Holland

James Van Patten: Dr. Weisman

Ele Bardha: Jake

Corrie Danieley: Monica Wheeler

Streaming e tv

Dove vedere Inconceivable in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it