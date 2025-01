Il ritorno sul piccolo schermo della duchessa di Sussex, Meghan Markle, è stato rinviato a causa dei devastanti incendi che hanno provocato almeno 24 morti e 100mila sfollati nell’area di Los Angeles, in California, nell’ovest degli Stati Uniti.

La nuova serie “With Love, Meghan”, prodotta dall’ex star di “Suits” e moglie del principe Harry (quinto nella successione al trono britannico), non debutterà infatti, come previsto inizialmente, il 15 gennaio 2025 su Netflix. “Ringrazio i miei partner di Netflix per avermi supportato nel ritardare il lancio, mentre ci concentriamo sulle esigenze di coloro che sono stati colpiti dagli incendi boschivi nel mio stato di provenienza, la California”, ha fatto sapere ieri Meghan Markle in un comunicato.

La data di uscita degli otto episodi della serie, girati per lo più nella località di Montecito, è stata invece posticipata, secondo la rivista People, al prossimo 4 marzo. Intanto il 10 gennaio la coppia, che attraverso la fondazione Archewell contribuisce ad sostenere le comunità colpite dagli incendi di Los Angeles, ha incontrato alcuni sfollati e rappresentanti dei servizi di emergenza, aiutando anche i volontari della sede di Pasadena dell’ong World Central Kitchen a servire i pasti e distribuire beni essenziali ai sopravvissuti di Eaton.

“Unendo istruzioni pratiche e conversazioni sincere con amici, nuovi e vecchi, Meghan condivide consigli e trucchi personali, abbracciando la giocosità sulla perfezione e sottolineando quanto sia facile creare bellezza, anche nell’inaspettato”, si legge nella descrizione della serie che andrà in onda su Netflix. “Lei e i suoi ospiti si rimboccano le maniche in cucina, in giardino e oltre, e vi invitano a fare lo stesso”. Tra gli ospiti previsti figurano personaggi come Mindy Kaling, Roy Choi e Alice Waters, mentre sullo schermo appariranno anche prodotti del nuovo marchio American Riviera Orchard, fondato l’anno scorso proprio da Meghan Markle. La serie inoltre è in parte prodotta da Archewell Productions, l’azienda fondata insieme al marito Harry.